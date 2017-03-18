Госсекретарь США прибыл в Пекин

© Courtesy İmage

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Китай. Это завершающий пункт его турне по Восточной Азии, главной темой которого стало обсуждение северокорейской ракетной и ядерной программ, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Накануне в Сеуле он заявил, что если Пхеньян будет угрожать безопасности Южной Кореи или американским объектам на ее территории, то последует военный ответ.

6 марта Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созыва Совета Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

На следующий день американские военные объявили о прибытии в Южную Корею пусковых установок и оборудования противоракетных систем THAAD.

Планы США развернуть THAAD в Южной Корее, согласованные еще в 2016 году, вызвали протесты Китая, который опасается, что радары противоракетной системы будут способны контролировать его воздушное пространство на большую глубину. Недовольны системой ПРО были и в Москве.

Ожидается, что на переговорах с Тиллерсоном представители КНР поднимут вопрос о системах THAAD в Корее.