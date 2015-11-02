Госсекретарь США подарил соборной мечети в Астане картину со стихами из Корана

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри сделал подарок мечети Хазрет Султан в Астане, передает Report со ссылкой на Tengrinews.kz.

В ходе своего официального визита в Астану госсекретарь США Джон Керри осмотрел мечеть Хазрет Султан. Главный имам мечети Серикбай Ораз лично встретил его и провел по достопримечательностям мечети. В завершении встречи главный имам и госсекретарь обменялись подарками. Джон Керри подарил мечети картину с надписями из священного Корана, а Серикбай Ораз преподнес в подарок гостю кувшин.

Напомним, Джон Керри прибыл в Астану в рамках официального турне по странам Центральной Азии. Отметим, что госсекретарь США прилетел в Казахстан из Узбекистана, где пять стран Центральной Азии и США приняли декларацию о сотрудничестве.