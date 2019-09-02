Госсекретарь США обсудит в Брюсселе трансатлантическое сотрудничество

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Брюссель для обсуждения трансатлантического сотрудничества с европейскими политиками.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортэгус.

Государственный секретарь Майк Помпео посетит Брюссель 2-3 сентября, где встретится с высокопоставленными руководителями с целью обсуждения трансатлантического сотрудничества для продвижения в наших общих глобальных приоритетах.

В Госдепе уточнили, что в Брюсселе М.Помпео встретится с премьер-министром Бельгии и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Европейского парламента Давидом Сассоли, а также председателем Европейского комиссии Урсулой фон дер Ляйен и действующим министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем.