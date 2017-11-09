Госсекретарь США назвал условия встречи Трампа и Путина - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме состоится, если у лидеров будет "что обсудить по существу", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам Рекса Тиллерсона, у сторон "никогда не было договоренности" о проведении официальной двусторонней встречи на саммите. При этом он заявил, что переговоры на полях мероприятия не исключены, так как это является обычной практикой. Окончательное решение пока не принято.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва готова к отдельной обстоятельной встрече президентов Путина и Трампа и обсуждению двусторонних отношений, международных проблем, включая Сирию и КНДР.

25-й саммит форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября.

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Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 10 ноября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, время проведения встречи сейчас согласовывается.

Ранее глава МИД Сергей Лавров говорил, что В.Путин готов встретиться с Д.Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября.

До этого президент США назвал возможные переговоры с российским лидером важными. По его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Помимо этого, он намеревается обсудить с В.Путиным ситуацию в Украине.