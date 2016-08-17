Госдолг Испании достиг рекордной отметки в 100,7% ВВП

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Госдолг Испании достиг рекордной отметки в 1,107 триллиона евро, что составляет 100,7% от ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, таким образом, был побит рекорд с 1909 года.

Однако Испания пока не побила собственный рекорд госдолга за все время ведения статистики – 102% ВВП.

Между тем в министерстве экономики заверяют, что стране удастся к концу года выполнить план и снизить госдолг до 99,14% ВВП. К 2019 году испанские власти обещают сократить госдолг до 96% ВВП. Однако Еврокомиссия настроена более пессимистично. По ее прогнозам, к концу текущего года госдолг Испании будет составлять 100,3%.