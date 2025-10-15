Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Госдепартамент США: Трамп завершил восемь войн за восемь месяцев

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 00:56
    Госдепартамент США: Трамп завершил восемь войн за восемь месяцев

    США Государственный департамент заявил, что президент Дональд Трамп за восемь месяцев завершил восемь отдельных войн.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети X.

    Помимо парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, в публикации был представлен список действий Трампа, положивших конец конфликтам между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Египтом и Эфиопией и, наконец, Израилем и ХАМАС.

    Государственный департамент США назвал Трампа "президентом мира".

