Госдепартамент США: Трамп завершил восемь войн за восемь месяцев

США Государственный департамент заявил, что президент Дональд Трамп за восемь месяцев завершил восемь отдельных войн.

Как передает Report, об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети X.

Помимо парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, в публикации был представлен список действий Трампа, положивших конец конфликтам между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Египтом и Эфиопией и, наконец, Израилем и ХАМАС.

Государственный департамент США назвал Трампа "президентом мира".