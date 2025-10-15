Госдепартамент США: Трамп завершил восемь войн за восемь месяцев
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 00:56
США Государственный департамент заявил, что президент Дональд Трамп за восемь месяцев завершил восемь отдельных войн.
Как передает Report, об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети X.
Помимо парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, в публикации был представлен список действий Трампа, положивших конец конфликтам между Камбоджей и Таиландом, Косово и Сербией, Демократической Республикой Конго и Руандой, Пакистаном и Индией, Египтом и Эфиопией и, наконец, Израилем и ХАМАС.
Государственный департамент США назвал Трампа "президентом мира".
