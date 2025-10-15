İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    ABŞ Dövlət Departamenti: Tramp səkkiz ayda səkkiz müharibəyə son qoyub

    • 15 oktyabr, 2025
    • 00:37
    ABŞ Dövlət Departamenti: Tramp səkkiz ayda səkkiz müharibəyə son qoyub

    ABŞ Dövlət Departamenti prezident Donald Trampın səkkiz ayda səkkiz ayrı müharibəyə son qoyduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə departamentin "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edilib.

    Paylaşımda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanmasından başqa, Trampın Kamboca və Tayland, Kosova və Serbiya, Konqo Demokratik Respublikası və Ruanda, Pakistan və Hindistan, Misir və Efiopiya, son olaraq isə İsraillə HƏMAS arasında münaqişəni bitirdiyinə dair siyahı təqdim olunub.

    ABŞ-nin xarici siyasət idarəsi Trampı "sülh prezidenti" adlandırıb.

