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    Госдепартамент: США сократят международную помощь

    Согласно проекту бюджета, расходы на Госдепартамент США сокращены примерно на 28%

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/  США сократят международную помощь, но не дипломатические функции госдепартамента. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни, представляя черновую версию федерального бюджета на 2017 финансовый год.

    "Вы увидите весьма резкое сокращение по госдепартаменту", — сказал Малвейни.

    По его словам, предложенный администрацией Трампа бюджет на следующий год сокращает расходы на госдепартамент примерно на 28%.

    "Президент заявил, что будет тратить меньше средств за рубежом и больше средств у нас в стране. Так что когда мы реализуем эту политику, такие вещи, как иностранная помощь, будут сокращены", — добавил он.

    При этом президент Трамп никоим образом не планирует урезать основные функции госдепартамента, заверил представитель Белого дома.

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