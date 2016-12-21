Госдепартамент отверг версию о причастности США к убийству российского посла в Турции

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ США не имеют отношения к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на регулярном брифинге.

«Госсекретарь в ходе беседы с министром иностранных дел (Турции. - Report) выразил озабоченность в связи с риторикой, которая звучит в Турции, относительно американского участия или помощи в этом отвратительном убийстве, из-за присутствия Гюлена здесь, в США…Эти обвинения абсолютно лживы и не имеют ничего общего с правдой», — отметил Кирби.

Кирби подчеркнул, что до окончания официального расследования не стоит спекулировать насчет мотивов убийства российского посла.

19 декабря на российского посла в Анкаре Андрея Карлова было совершено вооруженное нападение. Оно произошло в ходе выступления посла на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». В результате атаки Карлов погиб.