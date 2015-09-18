​Госдеп: США стремятся не допустить конфликтов с Россией в Сирии

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Американская администрация стремится получить больше информации о планах Москвы в Сирии, чтобы не допустить там возникновения конфликтов между Соединенными Штатами и Россией.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, комментируя по просьбе журналистов разговор по телефону между министрами обороны США и РФ - Эштоном Картером и Сергеем Шойгу, которые обсудили ситуацию в Сирии и условились продолжить диалог.

"Мы стараемся получить больше информации о намерениях России в Сирии", - сказал американский дипломат. "Это необходимо в целях создания механизмов по предупреждению конфликтов на месте, чтобы не допустить инцидентов" между США и Россией, пояснил Тонер. По его словам, в этих целях Вашингтон хотел бы "установить диалог" с Москвой для обсуждения ситуации в Сирии.