Госдеп США потерял 15 писем Хиллари Клинтон

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ С персонального сервера бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон полностью или частично исчезли 15 электронных писем, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Клинтон утверждает, что передала всю свою рабочую переписку за период, когда она занимала пост госсекретаря, для расследования в палате представителей нападения на посольство США в ливийском Бенгази в 2012 году.

Однако среди 55 тыс. переданных ей страниц не было части переписки с ее давним другом, журналистом и бывшим помощником Билла Клинтона Сидни Блументалом, заявили неназванные чиновники.

Сообщается, что содержание сообщений не имело отношения к нападению в Бенгази, но неспособность Госдепартамента найти эти письма среди предоставленной корреспонденции, вероятно, приведет к новым вопросам о том, почему Клинтон пользовалась личным, а не рабочим аккаунтом, и передала ли она палате представителей полную информацию.

В мае государственный департамент США опубликовал первую часть электронной переписки Клинтон, которая сейчас входит в число претендентов на пост нового президента страны.