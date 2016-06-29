​Госдеп: США помогут Турции в расследовании теракта в Стамбуле

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ США будут находиться в тесном контакте с властями Турции в ходе расследования теракта в аэропорту Ататюрк в Стамбуле. Как передает Report, об этом заявили в Госдепартаменте.

"Мы будем в тесном контакте с властями Турции по ходу расследования. Мы солидарны с нашим союзником по НАТО Турцией в борьбе с угрозой терроризма", — говорится в заявлении Госдепартамента.

"Эти атаки только усиливают нашу приверженность работать с правительством Турции бороться с бичом терроризма и поддерживать в регионе всех тех, кто содействует миру", — отмечается в заявлении.