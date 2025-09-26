Госдеп США одобрил возможную продажу Германии ракет AMRAAM на $1,23 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии ракет класса воздух - воздух AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) и сопутствующего оборудования на общую сумму $1,23 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Власти Германии, следует из заявления, ранее запросили у США 400 указанных ракет, 12 систем наведения, а также другое сопутствующее оборудование, программное обеспечение и помощь в техническом обслуживании ракет со стороны правительства США и подрядчиков.

"Общая сумма сделки оценивается в $1,23 млрд", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что продажа ФРГ этих вооружений "способствует достижению целей США в сферах внешней политики и национальной безопасности", поскольку укрепит оборону союзника по НАТО.

В агентстве полагают, что потенциальная сделка "расширит возможности Германии по реагированию на нынешние и будущие угрозы". При этом там убеждены, что продажа ракет не изменит военного баланса сил в регионе и "не потребует отправки дополнительных представителей правительства США или подрядчиков".