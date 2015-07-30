​Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии оружия на 5,4 млрд. долларов США

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США одобрил сделку, предполагающую продажу Саудовской Аравии зенитных управляемых ракет PAC-3 системы Patriot на 5,4 млрд долларов, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Как отмечают в госдепартаменте, сделка будет способствовать улучшению обороноспособности Саудовской Аравии, которая является ключевым партнером США на Ближнем Востоке.

Сделка была одобрена после достижения соглашения о постепенном снятии санкций с Ирана - основного противника Эр-Рияда в регионе. Саудовская Аравия тогда выступала против заключения соглашения с Тегераном.

Госдепартамент также одобрил продажу боеприпасов на 500 млн долларов США саудовской армии, которая продолжает операцию в Йемене против повстанцев-хуситов.

По данным исследования IHS Jane's, в 2014 году Саудовская Аравия обогнала Индию и стала крупнейшим в мире импортером оружия.