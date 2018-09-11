Госдеп США объявил о закрытии офиса Организации освобождения Палестины

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/В США объявили о закрытии офиса Организации освобождения Палестины. Об этом сообщается на официальном сайте американского госдепартамента. Как говорится в сообщении, администрация после тщательного анализа решила закрыть представительство ООП, передает Report.

При этом отмечается, что Госдеп не отказывается от усилий по достижению мира путём переговоров между двумя сторонами. Ранее власти США решили не закрывать офис Организации освобождения Палестины. Однако спустя некоторое время было принято решение прекратить финансирование агентства ООН для оказания помощи Палестине.