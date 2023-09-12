Госдеп: США готовы ввести новые санкции, если Москва и Пхеньян договорятся о поставках оружия

США готовы ввести новые санкции, если Владимир Путин и Ким Чен Ын договорятся на предстоящей встрече во Владивостоке о поставках корейских боеприпасов.

США готовы ввести новые санкции, если президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорятся на предстоящей встрече во Владивостоке о поставках корейских боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Хочу напомнить обеим странам, что любая передача оружия от Северной Кореи России будет нарушением многих резолюций Совета безопасности ООН. И мы, конечно, активно применяли санкции против лиц, которые финансируют войну России, мы продолжим их применять, и мы без колебаний введем новые санкции, если это будет уместно", - сказал Мэтью Миллер.

США считают, что Россия хотела бы получить от Северной Кореи боеприпасы, прежде всего артиллерийские снаряды.

Мэтью Миллер сказал по этому поводу, что Путин "едет через всю свою страну, чтобы попросить с шапкой в руке военной помощи у Ким Чен Ына". Это, по мнению пресс-секретаря Госдепа, как нельзя лучше демонстрирует, что надежды Путина на восстановление империи, с которыми он развязывал войну против Украины, настиг крах.