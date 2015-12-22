Госдеп: пока не решено, когда Асад должен уйти в отставку

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ У мировых держав, пытающихся содействовать налаживанию процесса политического урегулирования в Сирии, нет единого мнения по поводу того, когда президенту этой арабской страны Башару Асаду следует уйти в отставку, чтобы в Дамаске могло появиться новое правительство. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента США Элизабет Трюдо, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Ей был задан вопрос о том, возражают США или нет против того, чтобы Асад оставался у власти в Сирии на время ожидающегося переходного периода. Однако сотрудник внешнеполитического ведомства США ушла от прямого ответа. "Каким образом и когда (именно) он уйдет, все еще обсуждается", - сказала Трюдо. Кроме того, по ее словам, участникам международных переговоров, направленных на преодоление конфликта в Сирии, до сих пор не ясно, "как будет выглядеть переход" к новой власти в Сирии.

Вместе с тем, отметила американский дипломат, Вашингтон продолжает настаивать на том, что Асад не может "являться частью правительства, которому предстоит руководить свободной Сирией".