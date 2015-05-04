​Город Алеппо на севере Сирии подвергся обстрелу боевиков

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Боевики вооруженной оппозиции обстреляли в воскресенье три квартала в городе Алеппо - северной столице Сирии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил представитель городской полиции.

Согласно информации, огонь велся из реактивных установок залпового огня.

По его сведениям, выпущенные снаряды разорвались на улицах Ашрафия, Куатли и Эль-Азизия. Погибли четыре человека, в том числе женщина с ребенком, еще 36 ранены.

В субботу жертвами ракетно-минометного обстрела стали 14 мирных граждан и свыше 60 получили ранения.

Как сообщает информационное агентство САНА, ответственность за атаки лежит на экстремистской группировке "Шухада Бадр", захватившей район Бани-Зейд.