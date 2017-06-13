Горбачев отреагировал на критику Путина из-за отношений с НАТО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Экс-президент СССР Михаил Горбачев счел несправедливым упрек Владимира Путина в том, что он не побеспокоился о нерасширении НАТО на восток.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", по словам Горбачева, расширение Североатлантического альянса началось в то время, когда он уже не было главой государства.

"Что касается "ошибки" Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны-члены ОВД этот вопрос не ставили", — пояснил экс-президент, добавив, что процесс расширение НАТО активизировался в 2000 году.

Отметим, Путин раскритиковал Горбачева в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Фильм, состоящий из 4 частей, начали транслировать 12 июня на американском канале Showtime.