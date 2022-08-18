Годовая инфляция в Австрии достигла 47-летнего максимума в июле

Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной с февраля 1975 года — 9,3%.

Годовая инфляция в Австрии по итогам июля стала максимальной с февраля 1975 года — 9,3%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют предварительные данные федерального статуправления Statistik Austria.

"В июле 2022 года уровень инфляции поднялся до 9,3%. Это самый высокий уровень инфляции с февраля 1975 года", — заявил гендиректор Statistik Austria Тобиас Томас.

Он отметил, что прежде всего выросли цены на топливо, бытовую энергию, продукты питания и в сфере общественного питания.

"Рост цен особенно заметен при еженедельных покупках: рост стоимости мини-корзины, в которой, помимо продуктов питания и услуг, содержится и топливо, в июле выросло на 19,1%, то есть в два раза выше общей инфляции", — заявил он.