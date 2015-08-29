Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Главы МВД 9 стран ЕС договорились о новых мерах безопасности на главных железнодорожных маршрутах Европы, которые включают патрулирование поездов и маркирование билетов именами пассажиров, сообщает в субботу Report со ссылкой на РИА Новости.

На собрании министров в Париже было решено усилить проверку на предмет безопасности пассажиров и багажа на крупных вокзалах и призвать Еврокомиссию ужесточить законы провоза оружия к концу этого года, заявил от лица министров ЕС глава МВД Франции Бернар Казнев (Bernard Cazeneuve).

"Необходимо организовать скоординированные и совместные проверки на определенных маршрутах, подверженных повышенному риску", — сказал Казнев.

Главы МВД Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Испании и Швейцарии встретились в субботу в Париже, чтобы обсудить меры безопасности спустя неделю после нападения вооруженного мужчины на пассажиров скоростного поезда Thalys.

Злоумышленник 21 августа открыл огонь из автоматического оружия в скоростном экспрессе, следовавшем из Амстердама в Париж через Брюссель. Пострадали три человека. Нападавшего удалось обезвредить пассажирам поезда.