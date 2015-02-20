Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подтвердил, что главы МИД "нормандской четверки" встретятся в Париже 24 февраля. По его данным, встреча, посвященная обсуждению ситуации на Украине, проводится по поручению глав государств Франции, Германии, России и Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, встреча состоится утром 24 февраля в здании министерства иностранных дел Франции на Ке-д"Орсе.

Ранее в пятницу о возможности проведения 24 февраля встречи ТАСС сообщил информированный дипломатический источник. "Возможность такой встречи прорабатывается, - сказал собеседник агентства. - Она может пройти в начале следующей недели в одной из европейских столиц. Обсуждаемая дата и место - Париж, 24 февраля".

В четверг министры иностранных дел России, Германии, Украины и Франции обсудили по телефону шаги по урегулированию украинского кризиса. Они условились о проведении встречи "в ближайшее время".