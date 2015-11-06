Главы МИД "нормандской четверки" обсудят в Берлине урегулирование украинского кризиса

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Главы МИД "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) обсудят в пятницу в Берлине дальнейшие шаги по преодолению украинского кризиса, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

Как сообщила на днях представитель внешнеполитического ведомства Германии, встреча пройдет в резиденции для официальных гостей МИД ФРГ (вилла Борзиг) и начнется примерно в 14:00 (16:00 мск).

"Цель встречи в нормандском формате - продвинуться вперед в работе по реализации минских соглашений", - отметили в МИД ФРГ.

При этом представитель министерства особо подчеркнула актуальность на настоящем этапе реализации политической части мирного плана. Режим прекращения огня, по оценкам наблюдателей, в Донбассе "в целом соблюдается", завершается процесс отвода вооружений калибром менее 100 мм. Есть также "прогресс в процессе обмена пленными". Тем не менее стабилизировать ситуацию на долгосрочную перспективу удастся лишь в том случае, если будет запущен политический процесс, что предусматривает проведение конституционной реформы и предоставление неограниченного доступа наблюдателей ОБСЕ в зону конфликта, добавила она.