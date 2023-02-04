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Главы МИД АСЕАН назвали богохульством акции по сожжению Корана

Главы МИД АСЕАН назвали богохульством акции по сожжению Корана Главы МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) решительно осудили акции по сожжению и осквернению Корана, которые прошли в январе в Швеции и Нидерландах, и считают их богохульством.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 12:55
Главы МИД АСЕАН назвали богохульством акции по сожжению Корана

Главы МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) решительно осудили акции по сожжению и осквернению Корана, которые прошли в январе в Швеции и Нидерландах, и считают их богохульством.

Как передает Report, об этом говорится в итоговом заявлении, принятом по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств АСЕАН в Джакарте.

"Мы самым решительным образом осудили действия экстремистских, ультраправых политиков в некоторых странах по сожжению и осквернению Корана в прошлом месяце. Этот акт богохульства вредит и бросает тень на религиозную терпимость", - отметили главы МИД, добавив, что "свобода слова должна осуществляться ответственным образом".

В январе лидер антиисламского движения "Пегида" Эдвин Вагенсвельд провел акцию у здания парламента Нидерландов, в ходе которой он порвал священную книгу мусульман. Свои действия он назвал свободой самовыражения, которая должна быть разрешена в стране. Незадолго до этого перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана с публичным сожжением копии Корана.

С резким осуждением этих акций выступили внешнеполитические ведомства Бахрейна, Египта, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии, других арабских и исламских государств, а также Лига арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организация исламского сотрудничества.

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Версия на английском языке ASEAN FMs call Koran burning campaign blasphemy

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