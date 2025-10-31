Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    • 31 октября, 2025
    • 19:18
    Министерская встреча по формированию стабилизационных сил в Газе пройдет 2 ноября

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в понедельник состоится встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран для обсуждения прекращения огня в секторе Газа и дальнейших шагов по урегулированию ситуации.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, Фидан на пресс-конференции в Анкаре заявил, что во встрече примут участие министры иностранных дел, которые ранее встречались с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке в сентябре.

    По его словам, обсуждения будут сосредоточены на сохранении режима прекращения огня, а также на создании целевой группы по Газе и формировании стабилизационных сил.

    Глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара обеспокоена сохранением режима прекращения огня.

