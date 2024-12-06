Главу налоговой службы Кыргызстана задержали по подозрению в коррупции

Спецслужбы Кыргызстана задержали главу налоговой службы страны Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычова по подозрению в коррупции.

Спецслужбы Кыргызстана задержали главу налоговой службы (ГНС) страны Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычова по подозрению в коррупции.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на сообщение Госкомитета по нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Задержанные подозреваются в махинациях, связанных с использованием электронных товарно-транспортных накладных председателя ГНС и его заместителя.

"На сегодняшний день указанные высокопоставленные чиновники задержаны, водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", - говорится в сообщении.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что высокопоставленные налоговики создали коррупционную схему, связанную с сокрытием нарушений при поставках подакцизных товаров (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия). Эти госслужащие, как выяснили оперативники, пользуясь своим служебным положением, "оставляли без внимания многочисленные факты отзыва и отклонения товарно-транспортных накладных на подакцизную группу товаров общей стоимостью более 3,2 млрд сомов ($36,8 млн)".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.337 ч.3 УК КР ("злоупотребление должностным положением") и проведены обыски в районных управлениях налоговой службы в Бишкеке и в Управлении по контролю крупных налогоплательщиков. Также были задержаны четверо начальников управлений.