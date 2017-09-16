Главу МИД Чехии госпитализировали с травмой головы после ДТП

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Глава чешского МИД Лубомир Заоралек вечером в пятницу получил ранение головы в результате автоаварии на юго-востоке Чехии, его вертолетом доставили в больницу Брно и после обследование отпустили для домашнего лечения, сообщила журналистам представитель дипведомства Ирэна Валентова.

"В результате аварии ранен министр иностранных дел, который был переправлен в больницу Брно. Он получил ранение головы, но сейчас его состояние в целом нормальное. Из больницы его отпустили для домашнего лечения", — сказала Валентова.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, по данным полиции, авария произошла с участием нескольких машин, включая автомобиль Audi A8, в котором находился Заоралек, и автомобиль сопровождения. Всего в больницу были доставлены с ранениями разной тяжести шесть человек.

Заоралек одновременно является лидером Чешской социал-демократической партии в избирательной кампании, которая проходит накануне выборов в парламент (20-21 октября). Всю пятницу он провел в агитационной поездке по Южной Моравии.