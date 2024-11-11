Главный метеорологический спутник Японии вышел из строя

Главный японский спутник слежения за погодой "Химавари-9" ("Подсолнух-9") частично вышел из строя и перестал передавать некоторые изображения.

Главный японский спутник слежения за погодой "Химавари-9" ("Подсолнух-9") частично вышел из строя и перестал передавать некоторые изображения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Отмечается, что проблемы возникли при передаче изображений, связанных с фиксацией инфракрасного излучения от поверхности Земли.

В то же время, как утверждает ведомство, нормально функционируют устройства спутника, связанные с передачей предупреждений о движении тайфунов, сильных ливнях, шквальных ветрах, волнении на море и т.д. Метеорологическое управление призналось, что пока не знает причину поломки и не может сообщить, когда она может быть устранена.

"Химавари" - это семейство геостационарных спутников, первый из них был запущен в 1977 году. Помимо Японии, данными с этих аппаратов пользуются метеорологические ведомства Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии.