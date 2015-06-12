Глава ЮНЕСКО осудила разрушение исторической застройки в столице Йемена

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Разрушение исторических кварталов в центре йеменской столицы Саны шокирует и ведет к дальнейшему ухудшению там гуманитарной обстановки".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила генеральный директор Организации объединенных наций по вопросам науки, образования и культуры (ЮНЕСКО) Ирина Бокова.

"Я глубоко переживаю в связи с гибелью людей и разрушениями, причиненными одной из древнейших жемчужин мусульманского архитектурного ландшафта, - указала глава ЮНЕСКО. - Я шокирована изображениями того, как эти великолепные многоэтажные дома-башни с уютными садами обращены в руины. Эти разрушения еще больше ухудшат гуманитарную ситуацию".

На фоне продолжающегося с 2014 года в Йемене вооруженного конфликта историческая застройка Саны постоянно подвергается разрушениям из-за попадания снарядов и различных взрывов. Среди поврежденных объектов - традиционные жилые дома, комплексы исторических зданий, музеи, зоны археологических раскопок.