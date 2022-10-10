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Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса

Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что страны должны продолжать вакцинацию от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире на протяжении нескольких недель.
Другие страны
10 октября 2022 г. 20:59
Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что страны должны продолжать вакцинацию от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире на протяжении нескольких недель.

Как сообщает Report, об этом он заявил на 69-й сессии Комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

"Мы продолжаем призывать страны - члены ВОЗ в приоритетном порядке вакцинировать всех работников здравоохранения и пожилых людей, двигаясь к достижению цели 70-процентного охвата населения прививками от COVID-19 во всех государствах", - сказал Гебрейесус.

"Мы никогда еще не были в столь хорошей позиции, как сейчас, для завершения пандемии COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации, - констатировал глава ВОЗ. - После двух с половиной лет мы как раз начинаем видеть просветы в конце туннеля".

"Однако мы еще не достигли конца, мы все еще в туннеле, и есть еще много преград, которые могут затруднить нам путь, если мы не будем действовать осторожно", - резюмировал гендиректор.

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