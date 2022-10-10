Глава ВОЗ призвал страны продолжать вакцинацию от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что страны должны продолжать вакцинацию от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире на протяжении нескольких недель.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что страны должны продолжать вакцинацию от коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире на протяжении нескольких недель.

Как сообщает Report, об этом он заявил на 69-й сессии Комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

"Мы продолжаем призывать страны - члены ВОЗ в приоритетном порядке вакцинировать всех работников здравоохранения и пожилых людей, двигаясь к достижению цели 70-процентного охвата населения прививками от COVID-19 во всех государствах", - сказал Гебрейесус.

"Мы никогда еще не были в столь хорошей позиции, как сейчас, для завершения пандемии COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации, - констатировал глава ВОЗ. - После двух с половиной лет мы как раз начинаем видеть просветы в конце туннеля".

"Однако мы еще не достигли конца, мы все еще в туннеле, и есть еще много преград, которые могут затруднить нам путь, если мы не будем действовать осторожно", - резюмировал гендиректор.