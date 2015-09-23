Глава Volkswagen объявил об уходе в отставку

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Глава немецкого автоконцерна Volkswagen Мартин Винтеркорн в среду объявил об уходе в отставку на фоне скандала вокруг компании, программное обеспечение на автомобилях которой занижало реальные показатели выбросов в атмосферу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Volkswagen нуждается в начале с новыми силами, в том числе и со стороны штата. Я открываю дорогу для такого начала своей отставкой", - заявил Винтеркорн, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. Компании также может грозить штраф в размере до 18 миллиардов долларов. Прокуратура Нью-Йорка ведет расследование данного дела.





