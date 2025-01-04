Глава U. S. Steel обвинил Байдена в коррупции

Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению японской Nippon Steel американской сталелитейной компании U. S. Steel постыдно и является примером политической коррупции.

Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению японской Nippon Steel американской сталелитейной компании U. S. Steel постыдно и является примером политической коррупции.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении директора U. S. Steel Дэвида Бурритта.

"Сегодняшнее решение Байдена постыдно и коррумпировано. Это его политическая выплата главе профсоюза, <...> которая вредит будущему нашей компании, нашим сотрудникам, нашей национальной безопасности. Он оскорбил Японию, нашего ключевого союзника в сфере национальной безопасности, а также поставил под угрозу конкурентоспособность Америки", - отметил он.

Глава компании убежден, что американские рабочие "заслуживают лучшего".

"Нам нужен президент, который знает, как заключить лучшую для Америки сделку, и усердно работает над этим. <...> Мы намерены бороться с политической коррупцией Байдена", - заключил глава U. S. Steel.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что Байден заблокировал сделку по приобретению японской Nippon Steel компании U. S. Steel. Глава уходящей американской администрации привел оценку экспертов в области национальной безопасности и торговли, которые считают, что "эта сделка привела бы к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний и создала бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок".