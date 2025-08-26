О нас

Глава "Сербиягаз": Надеемся получить отсрочку от санкций США для компании NIS

Глава "Сербиягаз": Надеемся получить отсрочку от санкций США для компании NIS Завтра истекает месячный срок продления срока действия санкций США в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии (NIS), и возможно, американская сторона предоставить отсрочку из санкционного режима на 1-2 месяца.
26 августа 2025 г. 12:41
Глава Сербиягаз: Надеемся получить отсрочку от санкций США для компании NIS

Завтра истекает месячный срок продления срока действия санкций США в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии (NIS), и возможно, американская сторона предоставить отсрочку из санкционного режима на 1-2 месяца.

Как передает Report, об этом в эфире Радио и телевидения Сербии (РТС) заявил глава компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

По его словам, в настоящее время NIS работает в штатном режиме, запасов топлива в Сербии хватит на шесть-восемь месяцев, и угрозы ценовых шоков или дефицита нефти не предвидится.

Он отметил, что наибольшие надежды связаны с соглашением между президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которое предусматривает, что Европа должна закупать энергоносители на 250 млрд евро ежегодно.

В конце июля США в пятый раз отложили полную реализацию санкций в отношении NIS до 27 августа.

