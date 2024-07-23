Глава Секретной службы США подала в отставку

Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после того, как ее ведомство не смогло предотвратить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после того, как ее ведомство не смогло предотвратить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Ранее Читл на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США признала, что покушение стало "колоссальным провалом" Секретной службы и что его можно было предотвратить. Ряд принимавших участие в слушаниях законодателей открыто призвали Читл уйти со своей должности.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.