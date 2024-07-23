О нас

Глава Секретной службы США подала в отставку

Глава Секретной службы США подала в отставку Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после того, как ее ведомство не смогло предотвратить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Другие страны
23 июля 2024 г. 18:46
Глава Секретной службы США подала в отставку

Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после того, как ее ведомство не смогло предотвратить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Ранее Читл на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США признала, что покушение стало "колоссальным провалом" Секретной службы и что его можно было предотвратить. Ряд принимавших участие в слушаниях законодателей открыто призвали Читл уйти со своей должности.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Məxfi Xidmətinin rəhbəri istefa verib

Экслюзивные новости

Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi