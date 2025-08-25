Глава продовольственной программы ООН назвала ситуацию в Газе катастрофической

О нас

25 августа 2025 г. 05:36
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн назвала продовольственную ситуацию в секторе Газа катастрофической.

Как передает Report, об этом заявилa Синди Маккейв в интервью японскому телеканалу NHK.

"Ситуация катастрофическая. Там очень серьезная проблема недоедания, люди умирают от голода", - сказала она.

По словам Маккейн, ВПП ООН является крупнейшей и единственной организацией, способной обеспечить продовольствие в объемах, необходимых Газе, однако гуманитарная деятельность затруднена действиями израильских военных. "Очень сложно, когда на нас направлены пушки, танки и другое оружие", - добавила она.

Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 62 тыс., более 157 тыс. получили ранения, еще около 270 жителей анклава, в том числе 112 детей, умерли от голода.

Версия на азербайджанском языке BMT Qəzzadakı vəziyyəti fəlakətli adlandırıb

