Глава польского МИД считает вероятным направление войск НАТО в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил одобрение инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона направить войска западных стран в Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил одобрение инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона направить войска западных стран в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на выступление главы польского внешнеполитического ведомства на конференции в Варшавском университете по случаю 25-й годовщины вступления Польши в Североатлантический альянс.

"Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невообразимым", - приводит издание слова дипломата. Сикорский пояснил, что он "высоко оценивает инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона" по направлению вооруженного контингента западных стран в Украину в связи с тем, что ее целью является устрашение Москвы.

Днем ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава не намерена направлять свои войска в Украину.

Отметим, что 26 февраля Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Киева в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран в Украину. По словам французского лидера, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя.