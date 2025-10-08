Глава Пентагона утвердил проект истребителя нового поколения
- 08 октября, 2025
- 07:48
Министр войны США Пит Хегсет утвердил проект малозаметного истребителя нового поколения для американских военно-морских сил (ВМС).
Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на двух источников.
По их данным, военное ведомство уже до конца этой недели может выбрать компанию-подрядчика для проектирования и строительства палубных истребителей. Уточняется, что Пентагон рассматривает авиастроительные корпорации Boeing и Northrop Grumman.
Боевой самолет получит название F/A XX и заменит F/A-18E/F Super Hornet, который эксплуатируется с 1990-х годов. Ожидается, что новый аппарат будет обладать улучшенными характеристиками скрытности, увеличенной дальностью полета и продолжительностью полета, а также способностью интегрироваться как с беспилотными боевыми самолетами, так и с палубными системами ПВО ВМС.