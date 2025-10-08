Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Глава Пентагона утвердил проект истребителя нового поколения

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 07:48
    Глава Пентагона утвердил проект истребителя нового поколения

    Министр войны США Пит Хегсет утвердил проект малозаметного истребителя нового поколения для американских военно-морских сил (ВМС).

    Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на двух источников.

    По их данным, военное ведомство уже до конца этой недели может выбрать компанию-подрядчика для проектирования и строительства палубных истребителей. Уточняется, что Пентагон рассматривает авиастроительные корпорации Boeing и Northrop Grumman.

    Боевой самолет получит название F/A XX и заменит F/A-18E/F Super Hornet, который эксплуатируется с 1990-х годов. Ожидается, что новый аппарат будет обладать улучшенными характеристиками скрытности, увеличенной дальностью полета и продолжительностью полета, а также способностью интегрироваться как с беспилотными боевыми самолетами, так и с палубными системами ПВО ВМС.

    Пентагон Министерство войны США Пит Хегсет истребитель

    Последние новости

    08:21

    В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдается плотный поток транспорта

    Инфраструктура
    08:00

    III Игры СНГ: Сегодня определятся последние призеры, в Гяндже пройдет церемония закрытия

    Индивидуальные
    07:48

    Глава Пентагона утвердил проект истребителя нового поколения

    Другие страны
    07:26

    СМИ: Тайвань возобновит переговоры с США о закупке вертолетов MH-60R

    Другие страны
    06:54

    Все пропавшие без вести при обрушении здания в Мадриде погибли - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:15

    В США могут лишить зарплат отправленных в отпуск из-за шатдауна

    Другие страны
    05:43

    У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    05:08

    На премьер-министра Италии подали в Международный уголовный суд

    Другие страны
    04:39

    Цена золота на Comex продолжает обновлять рекорды

    Финансы
    Лента новостей