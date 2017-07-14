Глава Пентагона: США не могут утверждать о смерти лидера ИГ

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Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ США не могут утверждать, что главарь террористической организации ИГ Абу Бакр аль-Багдади мертв.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters об этом сoобщилглава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Если бы мы знали, мы бы сказали вам. Сейчас я не могу подтвердить или опровергнуть это", — сказал он журналистам.

По его словам, «наш подход заключается в том, что мы предполагаем, что он жив, пока не будет доказано обратное».

Ранее сирийская обсерватория по правам человека заявила о наличии подтверждения гибели главаря ИГ.