Глава парламента Перу объявил об отстранении президента

Председатель Конгресса (однопалатного парламента) Перу Педро Олаэчеа объявил об отстранении от власти президента республики Мартина Вискарры, который ранее в свою очередь принял решение о роспуске законодательного органа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Comercio.

"На заседании парламента была одобрена резолюция, которая объявляет президента республики временно неспособным занимать эту должность за нарушение конституционного строя", - говорится на странице Конгресса в Twitter .

Одновременно с этим решением глава парламента привел вице-президента страны Мерседес Араос к присяге в качестве и.о. президента. Соответствующее решение поддержали 86 депутатов законодательной ассамблеи.

Вискарра объявил о решении распустить Конгресс после того, как парламентарии отказались рассмотреть вопрос доверия Совету министров Перу до начала выбора членов Конституционного суда.