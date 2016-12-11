Глава МВД Турции назвал цель нападения в Стамбуле

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Целью нападения в Стамбуле, где, по предварительным данным, неизвестные бросили из автомобиля взрывные устройства рядом со стадионом, где прошла игра между двумя футбольными командами, был автобус полиции, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Как передает Report, об этом сообщает NTV.

«Это была атака на автобус полиции», — сказал он.

На данный момент данных о жертвах взрыва нет.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших в результате взрыва в Стамбуле.