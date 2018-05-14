Глава МВД Грузии извинился перед протестующими

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария выступил перед участниками акции, которая проходит в центре Тбилиси, и принес извинения за действия полиции в клубе "Басиани".

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", в данный момент в центре Тбилиси продолжается акция протеста членов "Движения белого шума", обвиняющих полицию в применении силы против посетителей ночных клубов во время спецоперации по задержанию наркореализаторов, а также две контракции представителей "Молодого национального альянса Грузии" и группы "Национальное единство Грузии"

"Давайте тогда начнем с извинений, извините. Однако я приношу извинения не только от своего имени, если со стороны какого-то представителя министерства внутренних дел был создан риск для вашей безопасности. Однако я также хочу попросить вас и тех, кто также оскорбили полицейских, людей в формах, которые защищали права других людей, им тоже сказать извините", — сказал Гахария.

В данный момент ситуация на проспекте Руставели остается напряженной.