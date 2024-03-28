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Глава МВД Франции распорядился усилить меры безопасности перед Пасхой

Глава МВД Франции распорядился усилить меры безопасности перед Пасхой Французские правоохранительные органы усилят меры безопасности возле храмов и в районе мест проведения связанных с католической Пасхой мероприятий, которые будут организованы 31 марта.
Другие страны
28 марта 2024 г. 17:10
Глава МВД Франции распорядился усилить меры безопасности перед Пасхой

Французские правоохранительные органы усилят меры безопасности возле храмов и в районе мест проведения связанных с католической Пасхой мероприятий, которые будут организованы 31 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Figaro.

Такое распоряжение подписал глава МВД Жеральд Дарманен.

В частности, министр настаивает на осуществлении визуального контроля для выявления подозрительных личностей" и досмотре рядом с религиозными учреждениями и собраниями. Там, где риск потенциального нападения на верующих наиболее высок, рекомендуется привлекать военных, патрулирующих французские города в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

Ранее власти Франции повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего после совещания совета по национальной обороне, организованного в Елисейском дворце в связи с терактом в подмосковном Crocus City Hall.

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