Глава МВД Чили сломал руку, упав в президентском дворце

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Чили Андрес Чадвик сломал руку и растянул связки на ноге в результате падения в президентском дворце "Ла Моледа" в Сантьяго.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Tercera.

По данным издания, после падения А. Чадвик решил продолжить свою работу, однако позднее окружение министра настояло на том, что он должен показаться врачу.

Министр был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом правой руки, микротрещину левой руки, растяжение связки лодыжки и множественные ушибы. На обе руки ему был наложен бандаж.

В настоящий момент решается вопрос о возможной операции.