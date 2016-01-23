​Глава МВД Австрии предложила исключить Грецию из Шенгена

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Глава МВД Австрии Йохана Микль-Ляйтнер призвала исключить Грецию из действия Шенгенского соглашения в случае, если та не будет выполнять свои обязательства по охране внешних границ ЕС от мигрантов, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Если в Афинах не начнут принимать меры для охраны внешних границ, то следует говорить о временном исключении Греции из Шенгенского пространства. Это миф - то, что турецко-греческую границу невозможно контролировать", - сказала она.

Глава МВД напомнила, что греческий флот является одним из самых сильных и мог бы помочь в сдерживании мигрантов.