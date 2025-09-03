Глава МВД Армении и посол США обсудили договоренности в Вашингтоне
- 03 сентября, 2025
- 11:53
Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и посол США в Ереване Кристина Квин обсудили новые направления сотрудничества, армяно-американские договоренности в Вашингтоне 8 августа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
"Стороны отметили важность встреч в Вашингтоне 8 августа, которые стали основой для новых направлений стратегического сотрудничества между Арменией и США (стороны подписали 3 документа - ред.)", - отмечается в информации МВД.
Кроме этого, они обсудили новые направления совместной работы и программы, включающие развитие патрульной службы, криминальной полиции, подразделений полицейской охраны, а также образовательного комплекса МВД. Отдельное внимание уделили планам по созданию киберлаборатории и переподготовке сотрудников полицейской охраны.