Глава МВД Армении и посол США обсудили договоренности в Вашингтоне

    • 03 сентября, 2025
    • 11:53
    Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и посол США в Ереване Кристина Квин обсудили новые направления сотрудничества, армяно-американские договоренности в Вашингтоне 8 августа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "Стороны отметили важность встреч в Вашингтоне 8 августа, которые стали основой для новых направлений стратегического сотрудничества между Арменией и США (стороны подписали 3 документа - ред.)", - отмечается в информации МВД.

    Кроме этого, они обсудили новые направления совместной работы и программы, включающие развитие патрульной службы, криминальной полиции, подразделений полицейской охраны, а также образовательного комплекса МВД. Отдельное внимание уделили планам по созданию киберлаборатории и переподготовке сотрудников полицейской охраны.

