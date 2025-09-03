    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Arpine Sarkisyan ABŞ səfiri ilə Ermənistanda kiberlaboratoriyanın yaradılmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 11:59
    Arpine Sarkisyan ABŞ səfiri ilə Ermənistanda kiberlaboratoriyanın yaradılmasını müzakirə edib

    Ermənistanın daxili işlər naziri Arpine Sarkisyan və ABŞ-nin İrəvandakı səfiri Kristina Kvin əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini, avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilmiş Ermənistan-ABŞ razılaşmalarını müzakirə ediblər.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    "Tərəflər avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən görüşlərin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Bu da Ermənistan və ABŞ arasında strateji əməkdaşlığın yeni istiqamətləri üçün əsas olub", - məlumatda qeyd olunur.

    Bundan əlavə, onlar patrul xidməti, cinayət polisi, polis mühafizə bölmələri, həmçinin DİN-in təhsil kompleksinin inkişafını əhatə edən birgə işin və proqramların yeni istiqamətlərini müzakirə ediblər. Xüsusi diqqət kiberlaboratoriyanın yaradılmasına və bir sıra digər məsələlərə yönəldilib.

    Ermənistan ABŞ ABŞ-nin Ermənistandakı səfiri kiberlaboratoriya
    Rus Versiası Rus Versiası
    Глава МВД Армении и посол США обсудили договоренности в Вашингтоне

    Son xəbərlər

    12:47

    İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimi ikinci dəfə millilərin seçmə mərhələ matçına təyinat alıb

    Futbol
    12:46

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:45
    Foto

    Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıb

    Hadisə
    12:44

    Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcək

    Region
    12:42

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyik

    Xarici siyasət
    12:41

    ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

    Maliyyə
    12:36

    MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilib

    Elm və təhsil
    12:34

    Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    12:33

    Zelenski Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti