Глава Миссии ООН по содействию Афганистану вернулась в Кабул

Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс вернулась из Казахстана в Кабул

Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс вернулась из Казахстана в Кабул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Госпожа Лайонс находилась в Кабуле до последних чисел августа - в один из самых сложных периодов. Позднее у нее появились семейные обстоятельства, потребовавшие ее личного присутствия, и она уехала в Казахстан", - сказал Дюжаррик, пояснив, что в этот период в Кабуле "оставались два ее заместителя".