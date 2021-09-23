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Глава Миссии ООН по содействию Афганистану вернулась в Кабул

Глава Миссии ООН по содействию Афганистану вернулась в Кабул Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс вернулась из Казахстана в Кабул
Другие страны
23 сентября 2021 г. 20:59
Глава Миссии ООН по содействию Афганистану вернулась в Кабул
Дебора Лайонс

Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс вернулась из Казахстана в Кабул.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Госпожа Лайонс находилась в Кабуле до последних чисел августа - в один из самых сложных периодов. Позднее у нее появились семейные обстоятельства, потребовавшие ее личного присутствия, и она уехала в Казахстан", - сказал Дюжаррик, пояснив, что в этот период в Кабуле "оставались два ее заместителя".

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