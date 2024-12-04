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Глава Минобороны Южной Кореи подал заявление об отставке

Глава Минобороны Южной Кореи подал заявление об отставке Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён подал заявление об отставке.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 13:27
Глава Минобороны Южной Кореи подал заявление об отставке

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён подал заявление об отставке.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом заявил сам глава Минобороны.

"Я прошу прощения за то, что вызвал у общественности замешательство по поводу военного положения. Я буду нести ответственность за все ситуации, связанные с этим вопросом", - отметил он.

Он подтвердил информацию СМИ о том, что лично предложил президенту Юн Сок Ёлю объявить в стране военное положение.

Сообщается, что ведущая оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" инициировала импичмент в отношении министра.

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Версия на английском языке S. Korean defense minister apologizes, offers resignation over martial law turmoil
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyanın müdafiə naziri istefa verib

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