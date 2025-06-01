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Глава Минфина: США снизят риски по отдельным категориям товаров из КНР

Глава Минфина: США снизят риски по отдельным категориям товаров из КНР Администрация США не планирует полностью разрывать экономические связи с Китаем, но будет снижать риски по отдельным категориям товаров.
Другие страны
1 июня 2025 г. 23:06
Глава Минфина: США снизят риски по отдельным категориям товаров из КНР

Администрация США не планирует полностью разрывать экономические связи с Китаем, но будет снижать риски по отдельным категориям товаров.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Главу ведомства попросили прокомментировать слова министра обороны США Пита Хегсета на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". В частности, глава Пентагона заявил, что американские вооруженные силы не стремятся к конфликту с Китаем, но готовы "сражаться и побеждать" в случае провала политики сдерживания.

"Мы не хотим разрывать экономические связи с Китаем, но нам нужно снизить риски, как мы видели во время COVID, будь то полупроводники, лекарства, другие продукты, в отношении которых мы сейчас занимаемся снижением рисков", - добавил министр финансов США.

США трижды повышали дополнительные тарифы на китайский импорт, в итоге они достигли 145%. Китай в апреле в качестве контрмер зеркально поднимал тарифы на всю американскую продукцию, доведя их до 125%.

Переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и КНР прошли в Швейцарии 10-11 мая. По их итогам стороны сообщили о взаимном сокращении пошлин с 14 мая 2025 года.

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