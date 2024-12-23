О нас

Глава МИД: Возвращение Трампа в Белый дом откроет новые возможности для Израиля

Глава МИД: Возвращение Трампа в Белый дом откроет новые возможности для Израиля Израиль рассчитывает, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США в 2025 году откроет новые возможности для еврейского государства.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 17:30
Глава МИД: Возвращение Трампа в Белый дом откроет новые возможности для Израиля

Израиль рассчитывает, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США в 2025 году откроет новые возможности для еврейского государства.

Как передает Report, об этом заявил израильский министр иностранных дел Гидеон Саар, выступая на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне.

"Следующий 2025 год будет сложным годом, но в то же время и годом больших возможностей с новой администрацией в США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом", - сказал Саар.

Министр подчеркнул, что он настроен оптимистично в свете возвращения Трампа к власти в США.

"Это не означает, что будут достигнуты соглашения обо всем и что дебатов больше не будет, но это точно дает повод для оптимизма", - отметил глава израильского МИД.

Отметим, что Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Foreign minister says return of Trump offers Israel ‘great opportunities’

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
18 декабря 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi