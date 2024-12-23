Глава МИД: Возвращение Трампа в Белый дом откроет новые возможности для Израиля

Израиль рассчитывает, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США в 2025 году откроет новые возможности для еврейского государства.
Как передает Report, об этом заявил израильский министр иностранных дел Гидеон Саар, выступая на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне.
"Следующий 2025 год будет сложным годом, но в то же время и годом больших возможностей с новой администрацией в США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом", - сказал Саар.
Министр подчеркнул, что он настроен оптимистично в свете возвращения Трампа к власти в США.
"Это не означает, что будут достигнуты соглашения обо всем и что дебатов больше не будет, но это точно дает повод для оптимизма", - отметил глава израильского МИД.
Отметим, что Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.